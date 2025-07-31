عاد اسم الراحل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق، الذي رحل عن عالمنا في أبريل الماضي، بعد معاناته من مرض سرطان المستقيم، بعد اتهام عائلته وبشكل خاص زوجة الراحل، خلال الأيام الماضية، بتجارة الأعضاء البشرية.

وكان محامي زوجة الراحل إبراهيم شيكا، في تصريحات خاصة لمصراوي: "تفاجئنا بهجوم سيدة تدعى مروة يسرى على عائلة إبراهيم، تتهمهم بالتجارة في الأعضاء البشرية، تدعي أن الراحل لم يتوفى بالسرطان وأنه تبرع بكليته أو بأعضاء من جسده ولكن هذا أمر غير صحيح وإدعاءات كاذبة". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مسيرة إبراهيم شيكا قبل المرض والوفاة

وخاض شيكا العديد من التجارب في كرة القدم، قبل اكتشاف مرضه بسرطان المستقيم والذي تسبب في إبعاده عن كرة القدم، قبل أن يرحل عن عالمنا.

وبدأ الراحل مشواره في كرة القدم من بوابة قطاع الناشئين في نادي الزمالك، كان يلعب في مركز الظهير الأيسر بالفريق، أطلق عليه زملائه لقب شيكا نسبة إلى قائد الفارس الأبيض السابق محمود شيكابالا.

ورحل شيكا عن نادي الزمالك، حينما كان يبلغ من العمر 19 عاما فقط لينضم إلى صفوف فريق المقاولون العرب، الذي انتقل منه إلى فريق طلائع الجيش.

وزامل الراحل إبراهيم شيكا العديد من اللاعبين العديد من اللاعبين، خلال تواجده في قطاع الناشئين بالنادي، على رأسهم مصطفى محمد مهاجم الفارس الأبيض السابق ولاعب نانت الفرنسي الحالي.

ويذكر أن الراحل، كان قد تحدث قبل وفاته عن أقرب أصدقائه في كرة القدم، حيث أكد أن مهاجم نانت ومنتخب مصر مصطفى محمد يعد من أقرب أصدقائه وكذلك أحمد عادل ميسي لاعب فريق زد.

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