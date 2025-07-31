كتب- نهى خورشيد:

كشفت بروك أوليسكي، ابنة أسطورة المصارعة الراحل هالك هوجان، أن اتحاد WWE لم يوجّه لها دعوة لحضور مراسم تكريم والدها، التي أُقيمت بعد وفاته.

وكتبت بروك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام:"لكل من ينتقدني لعدم حضوري تكريم والدي، اتحاد WWE لم يوجّه لي دعوة".

وفي منشور آخر نشرته على إنستجرام، أوضحت بروك أنها انتقلت مع أسرتها إلى ولاية فلوريدا لتكون أقرب إلى والدها خلال خضوعه لعدة عمليات جراحية.

وأشارت إلى أنها قررت قطع التواصل معه منذ عامين بعد ما وصفته بـ"خلافات محترمة"، وقالت إن هذه الخطوة كانت بهدف حماية قلبها.

وأوضحت أن زوجها ستيفن أوليسكي لاعب الهوكي المحترف، حافظ على تواصل سري مع والدها في محاولة منه لإيجاد طريق آمن يعيد التواصل بينهما.

وقالت :"في النهاية، استمر والدي في تحقيق النجاح المالي، لكن هذا لم يكن ما أريده له، لقد أمضى حياته وهو يمزق جسده في العمل، أعرف في داخلي أنني فعلت كل ما بوسعي، كان يعلم أنني سأركض في مبنى يحترق من أجله، وفعلت ذلك بالفعل، كان يعرف مدى عمق حبي له ونقائه، أنا في سلام مع هذا".

وبحسب تقرير موقع TMZ، فإن بروك طلبت في عام 2023 أن تُستثنى من وصية والدها، بسبب فقدانها الثقة في المحيطين به، وخوفها من الدخول في صراعات مالية بعد وفاته، إلا أنها لا زالت تستفيد من وثيقة التأمين على الحياة الخاصة به، وتخطط لتخصيص نصيبها لصندوق تعليم توأميها المولودين في يناير الماضي.

والجدير بالذكر أن WWE كرّم هالك هوجان، بقرع الجرس عشر مرات خلال عرض "سماك داون" وذلك عقب وفاته بيوم واحد عن عمر ناهز 71 عاماً.