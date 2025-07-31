الحسد.. زوجة محمد عواد تنشر 15 صورة وتعلق

القاهرة - مصراوي

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، مجموعة من الصور له عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت زوجة عواد بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا مميزا، ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم بأناقتها ورقي إطلالتها من خلال تعليقاتهم.

وأرفقت حنين الصور بتعليق تضمن "إيموجي" للخرزة الزرقاء، في إشارة إلى الخوف من الحسد.

يذكر أن محمد عواد انضم إلى نادي الزمالك في يوليو 2019، قادما من نادي الإسماعيلي. وقد بدأ مسيرته الكروية ضمن ناشئي الإسماعيلي، ثم أعير إلى نادي المصري البورسعيدي في عام 2015، وإلى نادي الوحدة السعودي في عام 2018، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى الزمالك في 2019.

وخاض عواد، البالغ من العمر 33 عاما، 135 مباراة بقميص الزمالك، استقبل خلالها 110 أهداف، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 62 مباراة.

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