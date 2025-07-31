كتب - يوسف محمد:

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجاري، الفنان لطفي لبيب عن عمر يناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض.

ويعد لطفي لبيب أحد أهم الفنانين في تاريخ مصر، خاصة وأنه نجح في ترك بصمة كبيرة في الفن المصري، من خلال مشاركته في ما يقرب من 400 عمل فني ما بين المسرح والسينما والتليفزيون أيضًا.

وعلى الرغم من عدم حديث الراحل باستمرار في كرة القدم، إلا أنه عرف بحبه لكرة القدم، وهو ما أعلن عنه في لقاء تليفزيوني سابق.

وقال لبيب، خلال ظهوره عبر قناة "صدى البلد" في مايو الماضي: "أبارك للشعب المصري بفوز الأهلي والزمالك، ببطولتي دوري أبطال أفريقيا عن طريق الأهلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية للزمالك".

وعن انتمائه الكروي، قال لبيب في اللقاء ذاته: "أنا أهلاوي".

ويذكر أن الحالة الصحية للراحل لطفي لبيب، تدهورت بشكل كبير أمس الثلاثاء، مما تسبب في نقله إلى المستشفى قبل أن يرحل عن عالمنا صباح اليوم.

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