كتب- محمد خيري:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها حديث عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط السابق، على حقيقة التفاوض مع أحمد عبدالقادر لاعب الأهلي لضمه، ورد قوي من أحمد شوبير على مصطفى يونس..

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز القصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

"أرجوك تقدم ببلاغ".. رد قوي من شوبير على اتهامات لاعب الأهلي السابق

رد الإعلامي أحمد شوبير، خلال برنامجه "حارس الأهلي" على قناة الأهلي، على الاتهامات التي وجهها له لاعب الأهلي السابق مصطفى يونس، خلال الفترة الماضية (طالع التفاصيل)

لم نؤلف اللائحة.. ثروت سويلم يرد على انتقاد عضو الزمالك

رد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المصرية، على انتقاد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك للرابطة (طالع التفاصيل)

بعد تصريحات الجنايني عن شيكابالا.. رئيس قناة الأهلي السابق يثير الجدل بهذا المنشور

أثار محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، حالة واسعة من الجدل من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (طالع التفاصيل)

عمرو الجنايني يكشف حقيقة تواصله مع أحمد عبد القادر للانتقال إلى الزمالك

كشف عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط السابق بالزمالك، حقيقة حديثه مع أحمد عبد القادر لاعب وسط النادي الأهلي، للانضمام إلى الفارس الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية (طالع التفاصيل)

"من المطار إلى الكفالة".. القصة الكاملة لأزمة القبض على رمضان صبحي لاعب بيراميدز

تصدر رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، المشهد خلال الساعات الماضية في الوسط الرياضي المصري، بعد القبض عليه صباح أمس الثلاثاء في مطار القاهرة، أثناء عودته من تركيا (طالع التفاصيل)

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