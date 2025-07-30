القاهرة - مصراوي

أصبحت زراعة الشعر في السنوات الأخيرة اتجاها شائعا بين عدد كبير من نجوم كرة القدم حول العالم، فلم تعد مهارة اللاعب وحدها كافية للظهور أمام الجماهير، بل بات المظهر الشخصي جزءا لا يتجزأ من الثقة بالنفس، سواء داخل الملعب أو خارجه لأن أي لاعب مميز يحظي بحب جماهيري كبير فعليه أن يظهر بشكل أنيق ومميز دائما.

وشاهدنا العديد من نجوم كرة القدم، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، يخضعون لعمليات زراعة الشعر، بهدف الظهور بأفضل صورة ممكنة، وزيادة شعورهم بالثقة والأناقة، ومن الأمثلة المحلية على ذلك، لاعب النادي الأهلي المصري أحمد عبد القادر، الذي أجرى عملية زراعة شعر مؤخرا.

وعلى الصعيد العالمي، أقدم عدد من أبرز النجوم على الخطوة نفسها، من بينهم نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، الذي خضع لعملية زراعة شعر، ما عزز من ثقته بنفسه، وساهم في ظهوره بمظهر أنيق أمام الجماهير.

وفيما يلي قائمة بأبرز لاعبي كرة القدم الذين خضعوا لعمليات زراعة شعر ناجحة، سواء تحدثوا عنها علنا أو لاحظ الجمهور التغيير في مظهرهم: بيير إيميريك أوباميانج، ديفيد بيكهام، شيردان شاكيري، يورجن كلوب، هاري كين، ساديو ماني، واين روني، سيسك فابريجاس، وغيرهم من النجوم.

لمعرفة أبرز اللاعبين الذين أجروا عمليات زراعة شعر، يمكن الإطلاع على الألبوم في الأعلى.

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