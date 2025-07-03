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أحمد فتوح مع عصام صاصا من حفل زفاف شقيقته

07:30 ص الخميس 03 يوليه 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    فتوح وعصام صاصا
  • عرض 11 صورة
    دونجا في حفل خطوبة شقيقة أحمد فتوح
  • عرض 11 صورة
    شيكابالا من حفل خطوبة شقيقة فتوح
  • عرض 11 صورة
    حفل خطوبة شقيقة فتوح
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح في حفل خطوبة شقيقته
  • عرض 11 صورة
    رقص فتوح في حفل خطوبة شقيقته
  • عرض 11 صورة
    شيكابالا وفتوح
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 11 صورة
    محمد صبحي حارس الزمالك في فرح شقيقة فتوح
  • عرض 11 صورة
    محمد صبحي في فرح شقيقة أحمد فتوح
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احتفل أحمد فتوح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر أمس الأربعاء بحفل خطوبة شقيقه، وسط حضور العديد من نجوم كرة القدم.

ونشر أحمد فتوح صورة له رفقة المطرب عصام صاصا، الذي تواجد في حفل خطوبة شقيق نادي الزمالك.

وشهد حفل الزفاف أمس حضور عدد كبير من نجوم نادي الزمالك، وعلى رأسهم: "محمود عبد الرازق شيكابالا، عمر جابر، محمد صبحي ونبيل عماد دونجا".

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فتوح وعصام صاصا أحمد فتوح حفل خطوبة ششقيقة أحمد فتوح عصام صاصا
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