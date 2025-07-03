أحمد فتوح مع عصام صاصا من حفل زفاف شقيقته

احتفل أحمد فتوح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر أمس الأربعاء بحفل خطوبة شقيقه، وسط حضور العديد من نجوم كرة القدم.

ونشر أحمد فتوح صورة له رفقة المطرب عصام صاصا، الذي تواجد في حفل خطوبة شقيق نادي الزمالك.

وشهد حفل الزفاف أمس حضور عدد كبير من نجوم نادي الزمالك، وعلى رأسهم: "محمود عبد الرازق شيكابالا، عمر جابر، محمد صبحي ونبيل عماد دونجا".