القاهرة - مصراوي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الحكم الهولندي داني ماكيلي لإدارة مباراة الهلال السعودي و فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل، بتوقيت القاهرة، في افتتاح مواجهات دور الثمانية من البطولة.

ويعاون ماكيلي في إدارة اللقاء الحكمان المساعدان هيسيل ستيجسترا وجان دي فريس.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي يديرها داني ماكيلي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية 2025، حيث سبق له إدارة مباراة الهلال أمام باتشوكا، التي انتهت بفوز الزعيم بهدفين دون رد، وكذلك مباراة فلامنجو أمام الترجي التونسي، والتي انتهت بفوز الفريق البرازيلي بالنتيجة نفسها.

وكان فلومينينسي قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون مقابل في دور الـ16، بينما بلغ الهلال هذا الدور بعد فوزه التاريخي على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3، عقب امتداد المباراة إلى الأشواط الإضافية.