ظهور نجم الزمالك السابق مع سيارته (صور)

القاهرة - مصراوي:

نشر محمد عبد الغني، مدافع نادي الزمالك والبنك الأهلي السابق، صورا له بجانب سيارته عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر عبد الغني خلال إحدى عطلاته الصيفية بعد انتهاء موسمه مع نادي البنك الأهلي في الدوري المصري، حيث التقطت له صور أمام سيارته.

يذكر أن محمد عبد الغني بدأ مشواره الكروي في دوري الدرجة الثانية مع نادي "إف سي مصر"، حيث تألق بشكل لافت، ما جذب أنظار نادي الزمالك، الذي ضمه إلى صفوفه في يناير 2018.

وفي يناير 2024، انتقل إلى نادي البنك الأهلي بعد تراجع مشاركته بشكل منتظم مع الزمالك، ومع انتهاء عقده مع البنك الأهلي، أصبح حاليا بلا نادي.