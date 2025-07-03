"أحيا فرحه".. إمام عاشور ينعى أحمد عامر بصورة

نعى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المطرب أحمد عامر، الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

ونشر عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له رفقة الراحل وكتب عليها: "ربنا يرحمك يا حبيبي".

وكان الفنان رضا البحراوي، أعلن صباح أمس الأربعاء وفاة أحمد عمار، حيث نشر صورة للراحل عبر حسابه على "إنستجرام وكتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أخويا أحمد عامر، اللهم أغفر له وارحمه، ويسكنك فسيح جناته، اللهم آمين يا رب العالمين".

والجدير بالذكر أن الراحل، كان قد تواجد في حفل زفاف نجم النادي الأهلي وقام بالغناء في الحفل، الذي أقيم في مارس من عام 2023.

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