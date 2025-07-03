كتب - يوسف محمد:

احتفل أحمد فتوح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر أمس الأربعاء بحفل خطوبة شقيقه، وسط حضور العديد من نجوم كرة القدم.

وشهد حفل الزفاف أمس حضور عدد كبير من نجوم نادي الزمالك، وعلى رأسهم: "محمود عبد الرازق شيكابالا، عمر جابر، محمد صبحي ونبيل عماد دونجا".

كما شهد حفل الزفاف تواجد باهر المحمدي لاعب النادي المصري البورسعيدي، الذي قام بنشر صورة له رفقة نجم نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا خلال تواجدهما في حفل الزفاف.

وظهر أحمد فتوح في أكثر من لقطة وهو يرقص بشكل قوي ويمسك في يده ألعاب نارية "شمروخ"، احتفالا بخطوبة شقيقته، كما شارك الثنائي محمود شيكابالا ونبيل دونجا اللاعب فرحته من خلال الرقص معه أيضًا.

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