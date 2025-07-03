القاهرة – مصراوي

قدّمت أليسيا، ابنة ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى السابق بالنادي الأهلي، التهنئة لنادي الهلال السعودي بعد فوزه التاريخي على مانشستر سيتي، كما وجهت تهنئة خاصة لرئيس نادي الهلال فهد بن نافل.

ونشرت أليسيا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور التي وثقت من خلالها لحظات من داخل الملعب خلال المباراة.

وظهرت أليسيا في إحدى الصور إلى جانب رئيس نادي الهلال، عقب الانتصار، وعلقت قائلة: "ألف مبروك نادي الهلال السعودي فخر العرب شرفتونا والله ورفعتوا راسنا، وسعدت بلقاء رئيس نادي الهلال فهد بن نافل".

كما نشرت صور توثق فرحة جماهير الهلال بعد الفوز، إلى جانب مشاهد من عملية إحماء فريق مانشستر سيتي قبل انطلاق المباراة.

يذكر أن ميشيل يانكون قد غادر منصبه في النادي الأهلي مؤخرًا، بعد تعيين البرتغالي جوزيه روبييرو مديرًا فنيًا للفريق.