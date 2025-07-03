15 صورة لظهور محمد صلاح مع ملكات جمال وممثلة تركية ومذيعة لبنانية

كتب - يوسف محمد:

خطف النجم المصري محمد صلاح الأنظار خلال الأيام الماضية، بعد ظهوره رفقة الممثلة التركية هاندا دوجانديمير، خلال تواجده في مدينة بودروم التركية لقضاء عطلته الصيفية.

وكانت دوجانديمير، نشرت صورتها رفقة نجم ليفربول ومنتخب مصر عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، والتي حصدت تفاعلاً واسعًا من المتابعين.

وتبلغ هاندا من العمر 40 عاما، بدأت مسيرتها المهنية كمقدمة برامج تلفزيونية، قبل أن تتجه إلى عالم التمثيل، فكان ظهورها الأول في مسلسل "KAHRAMANLAR"، نجحت في عام 2013 من حصد جائزة أفضل ممثلة في تركيا.

ظهور صلاح مع البرازيلية أليساندرا أمبروسيو 2019

ولم يكن ظهور صلاح مع الممثلة التركية هاندا دوجانديمير، هو الظهور الأول له مع عدد من نجمات الوسط الفني حول العالم وكذلك عارضات الأزياء، حيث مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2019، بعدما نشر مجموعة من الصور رفقة عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو، بعدما ظهر الثنائي على غلاف مجلة GQ الأمريكية.

وجلست التصوير التي جمعت بين الثنائي، كانت عقدت بعدما تم تكريم صلاح برجل العام في 2019 في الشرق الأوسط من قبل المجلة، فيما حصدت أمبروسيو جائزة من المجلة ذاتها في عام 2019 أيضًا.

محمد صلاح وجيسي عبدو عام 2019

وفي مارس من عام 2019، نشرت المذيعة اللبنانية جيسي عبدو صورة له رفقة نجم المنتخب المصري، وكتبت عليها "فخر مصر وفخر كل العرب يا صلاح".

وتم التقاط صورة النجم المصري مع المذيعة اللبنانية جيسي عبدو، خلال تواجد الثنائي في دبي، حيث كان يصور النجم المصري آنذاك إعلان لإحدى المنتجات في دبي.

محمد صلاح وسونيا جرجس عام 2022

وظهر النجم المصري محمد صلاح في عام 2022 رفقة ملكة جمال مصر السابقة سونيا جرجس، بعدما نشرت عدد من الصور رفقة نجم منتخب مصر، خلال قضاء إجازته بدبي آنذاك.

وكانت جرجس، فازت بلقب ملكة جمال مصر في عام 2020، بعد فوزها في مسابقة "ميس إيليت".

محمد صلاح وكارين فهي

وشاركت المذيعة وعارضة الأزياء كارين فهمي في يونيو الماضي، صورة رفقة نجم منتخب مصر خلال تواجده في الساحل وعلقت عليها: "حبيبي انت هنا في الساحل، بس المرة دي مش أي حد دا مو صلاح وأسطورة مصر في قلب الساحل الشمالي".

وسبق لكارين فهمي الحصول على جائزة ملكة جمال مصر، التي توجت بها في عام 1998.

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