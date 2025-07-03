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ستوري نجوم كرة القدم.. محمد صلاح في الجيم.. الحضري وياسين بونو.. قفشة وابنه

02:00 ص الخميس 03 يوليه 2025
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    ستوري بن شرقي
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    ستوري عمر جابر
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    ستوري قفشة
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    ستوري عصام الحضري
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    ستوري محمد صبحي
  • عرض 10 صورة
    ستوري شيكابالا
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    ستوري ناصر منسي
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    ستوري كوكا
  • عرض 10 صورة
    ستوري محمد صلاح
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كتب- محمد عبدالهادي:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم عددًا من منشورات نجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

شارك محمد صلاح متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة له خلال تواجده في صالة الجيم.

ونشر محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي، صورة له رفقة ابنه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وأضاف محمود عبدالرازق شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لجماهير الزمالك في المدرجات بـ "بانر" له.

بينما نشر عمر جابر نجم فريق الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة له من صالة الجيم.

وأضاف محمد صبحي حارس الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة كتب فيها اللي بيزرع خير بإخلاص ربنا هيكرمه ولو بعد حين.

فيما نشر أشرف بن شرقي لاعب الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، خلال تواجده في صالة الجيم.

بينما هنأ ناصر منسي لاعب الزمالك، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، زميله محمد شحاته بمناسبة احتفاله بحفل زفافه.

كما نشر عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، خلال مكالمته للحارس المغربي ياسين بونو.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

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