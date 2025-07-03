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5 صور لأفشة وابنه على البحر ونجل أبو تريكة يعلق

12:34 ص الخميس 03 يوليه 2025
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كتب - يوسف محمد:

حرص نجم وسط النادي الأهلي محمد مجدى أفشة، على قضاء فترة أجازته الصيفية رفقة نجله مالك.

ونشر أفشة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور، خلال تواجدهم معا على شاطئ البحر.

وعلق عدد من نجوم كرة القدم، على صور أفشة ونجله، من بينهم ياسر إبراهيم الذي قام بوضع رمز تعبيري قلب، تفاعل أيضًا مروان عطية على صور أفشة ونجله من خلال وضع رمز تعبيري قلب.

كما علق سيف أبو تريكة نجل محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على صور أفشة ونجله، حيث كتب: "الغالي ورمز تعبيري قلب".

ويذكر أن أفشة يقضي عطلته الصيفية في الوقت الحالي، بعدما حصل لاعبي الأهلي على راحة لمدة 18 يوم عقب توديع من بطولة كأس العالم للأندية.

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