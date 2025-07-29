بصورة تجمعهما.. إمام عاشور يهنئ مروان عطية

كتب - يوسف محمد:

هنأ إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، زميله بالفريق مروان عطية، بمناسبة قدوم مولودته الأولى والتي أسماها "آلما".

ونشر عاشور صورة له رفقة مروان عطية، وهو يحمل ابنته الصغيرة من داخل المستشفى وكتب عليها: "ألف مبروك يا حبيبي تتربى في عزك يارب".

واستقبل مروان عطية نجم وسط النادي الأهلي، مولودته الأولى أمس الإثنين الموافق 28 يوليو الجاري، أطلق عليها "آلما".

وأعلن عطية أمس قدوم مولودته الأولى من خلال منشور عبر حسابه على "إنستجرام"، حيث كتب: "الحمد لله على جميـل مـا أعطى وعظيم ما وهب، رزقنا الله بمولودتنا آلما".

ويذكر أن الثنائي إمام عاشور ومروان عطية، غابا عن معسكر النادي الأهلي في تونس بسبب الإصابة، حيث يعاني الأول من كسر في عظمة الترقوة، بينما يغيب الثاني بسبب إجراء عملية جراحية "الفتاق".

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