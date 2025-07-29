زوجة إبراهيم شيكا توجه رسالة قوية لصاحبة حساب "بنت الرئيس مبارك"

وجهت هبة التركي زوجة الراحل إبراهيم شيكا اللاعب السابق لنادي الزمالك، رسالة نارية إلى مروة يسري المشهورة بـ "بنت الرئيس مبارك".

وكتبت هبة عبر خاصية "القصص القصيرة" على منصة "إنستجرام": "حسبي الله ونعم الوكيل، لا سامحك الله ولا عفا عنك، خصيمتك ليوم الدين، الحمد لله احنا في دولة قانون".

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا من الفنانة وفاء عامر ضد مروة يسري، للتشهير بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث زعمت إنها تقوم بالاتجار في الأعضاء وفعلت ذلك مع إبراهيم شيكا اللاعب السابق بالزمالك.

وقامت قوات الأمن بضبط المتهمة صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعى، والمقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.