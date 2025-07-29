''الدنيا اتقلبت".. شوبير يعلق على زيارة صلاح لمعبد بوذي باليابان

كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي أحمد شوبير على ظهور صلاح معبد بوذي في مدينة طوكيو بدولة اليابان.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": ''الدنيا اتقلبت على محمد صلاح علشان زار معبد بوذي في اليابان".

وأوضح: "ده معبد من أبرز المعالم في طوكيو ومرتبط برياضة السومو والتأمل والهدوء النفسي".

وأتم شوبير: "بوذية إيه بس الله يسترك، حرام عليكوا مش كده، ليه البعض بيحاول يفسد الحاجة الحلوة اللي عندنا''.

وجاءت زيارة محمد صلاح لمعبد إيكوين الواقع في حي ريوغوكو بمدينة طوكيو اليابانية، ضمن رحلة ليفربول التحضيرية في قارة آسيا.

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