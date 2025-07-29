"صفقة تاريخية".. الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

كتب - محمد القرش:

زف الإعلامي خالد الغندور بشرى سارة لجماهير الزمالك، بشأن صفقة جديدة وصفها بـ "التاريخية".

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": " للزملكاوية.. انتظروا صفقة تاريخية للاعب مهاري هينتقل لنادي الزمالك في صفقة انتقال حر في موسم الانتقالات القادم".

واختتم: "اللاعب مش هينفع أقول اسمه، بس حروفه (أ.ع) وهو حاليا ضمن صفوف فريق كبير جدا ولكن مالهوش مكان فيه لأن طريقة لعبه لا تناسب الفريق".