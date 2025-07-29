مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

مارسيليا

- -
21:45

فالنسيا

مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
18:00

إنبي

جميع المباريات

إعلان

"بقميص الزمالك".. 15 صورة لرقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته

06:30 ص الثلاثاء 29 يوليه 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    رقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    رقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    رقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    رقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    رقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته (8) (1)
  • عرض 15 صورة
    رقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته (9) (1)
  • عرض 15 صورة
    رقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته (6) (1)
  • عرض 15 صورة
    رقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته (5) (1)
  • عرض 15 صورة
    رقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته (7) (1)
  • عرض 15 صورة
    رقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته (14) (1)
  • عرض 15 صورة
    رقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته (11) (1)
  • عرض 15 صورة
    رقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته (12) (1)
  • عرض 15 صورة
    رقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته (13) (1)
  • عرض 15 صورة
    رقص شيكابالا في حفل زفاف شقيقته (19) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك السابق، بحفل زفاف شقيقته أمس الإثنين الموافق 28 يوليو الجاري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور والفيديوهات، لنجم الزمالك السابق شيكابالا وهو يرقص رفقة عدد من أفراد أسرته.

كما ظهر محمود شيكابالا خلال احتفاله بحفل الزفاف، وهو يرقص واضعا على كفيه قميص نادي الزمالك.

ويذكر أن محمود عبد الرازق شيكابالا، كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، في مطلع يوليو الجاري.

أقرأ أيضًا:
مصدر يكشف لمصراوي حقيقة طلب ريبيرو صفقة تونسية
مصدر يوضح لمصراوي مصير عمر فرج بعد عودته للزمالك



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود شكيابالا حفل زفاف شقيقة شيكابالا نادي الزمالك عائلة محمود شيكابالا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان