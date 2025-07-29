كتب - يوسف محمد:

احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك السابق، بحفل زفاف شقيقته أمس الإثنين الموافق 28 يوليو الجاري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور والفيديوهات، لنجم الزمالك السابق شيكابالا وهو يرقص رفقة عدد من أفراد أسرته.

كما ظهر محمود شيكابالا خلال احتفاله بحفل الزفاف، وهو يرقص واضعا على كفيه قميص نادي الزمالك.

ويذكر أن محمود عبد الرازق شيكابالا، كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، في مطلع يوليو الجاري.

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