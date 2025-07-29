10 صور لمشجع أهلاوي يهدي زيزو وأفشة هدايا تذكارية

كتب - يوسف محمد:

حرص أحد جماهير النادي الأهلي، على تقديم بعض الهدايا التذكارية إلى ثنائي الفريق محمد مجدى أفشة وأحمد سيد زيزو، عقب نهاية مران الفريق أمس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد جماهير القلعة الحمراء، وهو يهدي زيزو بورتريه يحمل صورته وشعار النادي الأهلي.

كما نشر محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له رفقة مشجع النادي الأهلي بعدما منحه هو الآخر بورتريه يحمل صورته، وكتب: "شكرا جدا".

ويذكر أن النادي الأهلي يستعد لملاقاة نظيره إنبي وديا اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار الاستعداد للموسم الجديد 2024-2025.

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