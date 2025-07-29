6 صور لشيما صابر مع زوجها في المصيف

شاركت الإعلامية شيما صابر، جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة زوجها رامي صبري لاعب فاركو.

ونشر شيما مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستجرام"، رفقة زوجها خلال تواجدهما في المصيف بمدينة العلمين وكتبت: "ليلة لاتنسى".

وكان الثنائي رامي صبري وشيما صابر، احتفلا بحفل زفافهما في شهر مايو من عام 2020.

ويذكر أن رامي صبري سبق له اللعب في صفوف فريق إنبي، قبل الانتقال إلى نادي فاركو في أغسطس من عام 2021.

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