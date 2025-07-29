مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

مارسيليا

- -
21:45

فالنسيا

مباريات ودية -أندية

الأهلي

- -
18:00

إنبي

جميع المباريات

إعلان

6 صور لزوجة محمد النني الثانية من أمام الكعبة

02:29 ص الثلاثاء 29 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    زوجة محمد النني (4) (1) (1)
  • عرض 6 صورة
    زوجة محمد النني (3) (1) (1)
  • عرض 6 صورة
    زوجة محمد النني (2) (1) (1)
  • عرض 6 صورة
    زوجة محمد النني (1) (1) (1)
  • عرض 6 صورة
    زوجة محمد النني (5) (1) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شاركت البلوجر المغربية حنان زوجة نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي محمد النني، متابعيها مجموعة من الصورة خلال أدائها مناسك العمرة.

ونشرت حنان مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من أمام الكعبة المشرفة.

وكانت البلوجر المغربية حنان، أعلنت زواجها من نجم وسط منتخب مصر وأرسنال السابق، منذ فترة من خلال نشر مجموعة من الصور لهما معا ولكنها كانت حريصة دائما على عدم إظهار وجهه، قبل أن يتم اكتشاف الأمر من جانب المتابعين.

ويذكر أن النني كان قد انتقل إلى الجزيرة الإماراتي، في يوليو 2024 قادما من فريق أرسنال في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع الفريق الإنجليزي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد النني زوجة محمد النني زوجة النني الثانية محمد النني وزوجته
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان