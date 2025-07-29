6 صور لزوجة محمد النني الثانية من أمام الكعبة

شاركت البلوجر المغربية حنان زوجة نجم منتخب مصر ونادي الجزيرة الإماراتي محمد النني، متابعيها مجموعة من الصورة خلال أدائها مناسك العمرة.

ونشرت حنان مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من أمام الكعبة المشرفة.

وكانت البلوجر المغربية حنان، أعلنت زواجها من نجم وسط منتخب مصر وأرسنال السابق، منذ فترة من خلال نشر مجموعة من الصور لهما معا ولكنها كانت حريصة دائما على عدم إظهار وجهه، قبل أن يتم اكتشاف الأمر من جانب المتابعين.

ويذكر أن النني كان قد انتقل إلى الجزيرة الإماراتي، في يوليو 2024 قادما من فريق أرسنال في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع الفريق الإنجليزي.