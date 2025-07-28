الزمالك يروج للإعلان عن الصفقة السادسة (فيديو)

روج نادي الزمالك للإعلان عن ضم لاعب سادس للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الزمالك مقطع الفيديو المعتاد قبل كل صفقة يتم إعلانها، حيث دق الجرس وفُتحت أبواب القلعة.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم من فاركو، وآدم كايد لاعب بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم.