شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث أثار الحساب الرسمي لنادي الزمالك الجدل بعد حذف زيزو من إحدى صور الفريق، بينما ظهر بيب جوارديولا بمظهر جديد.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

ماذا ينتظر الأهلي والزمالك في الدوري قبل القمة؟

أُقيمت عصر يوم أمس الأحد مراسم قرعة منافسات الموسم الجديد من الدوري الدوري المصري 2025 - 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بصورها مع بيكهام ورونالدو.. عماد متعب يحتفل بعيد ميلاد ابنته

احتفل عماد متعب لعبد ميلاد ابنته تمارا، والتي تمت عامها الثاني عشر أمس الأحد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يحذف زيزو مع الصورة الترويجية لمباراة الأهلي

أثار الحساب الرسمي لنادي الزمالك، الجدل بعد نشر الصورة الترويجية لمباراة الأهلي بالدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم

وظيفة مدافعي كرة القدم هي الدفاع عن مرماهم ببسالة ومنع هجمات الخصوم، لكن بعضهم كتب اسمه في تاريخ كرة القدم بعدد الأهداف التي سجلها.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أغلى 10 لاعبين أفارقة في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

انضم بريان مبيومو اللاعب الجديد لنادي مانشستر يونايتد لقائمة أغلى 10 لاعبين أفارقة في الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

طرائف الانتقالات الصيفية.. الزمالك وبيراميدز كشفا عن صفقتين بالخطأ (صور)

يعمل مسؤولو الأندية خلال الفترة الحالية على تعزيز صفوفهم بالصفقات التي يحتاجها فريقهم ضمن تحضيراتهم لمنافسات الموسم المقبل 2025/26.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد أزمته.. إبراهيم سعيد ينشر صورا مع سيد عبد الحفيظ ويعلق

نشر إبراهيم سعيد اللاعب السابق للأهلي والزمالك، صور تجمعه مع سيد عبد الحفيظ المدير السابق للكرة بالنادي الأهلي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"شنب" جوارديولا يثير الجدل بـ 5 صور باللوك الجديد (صور)

أثار بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما ظهر بمظهر جديد قبل موسم 2025/26.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

نجم الزمالك السابق يعتذر عن مزاملة شيكابالا في نادي ألو إيجيبت

اعتذر نجم الزمالك السابق، محمد عبد المنصف، عن مزاملة محمود عبد الرازق شيكابالا وعمر جابر في إدارة نادي أليو إيجيبت.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

زوجة محمد النني الثانية تنشر صورًا بملابس الإحرام من الكعبة وتعلق

شاركت زوجة محمد النني الثانية صورًا بملابس الإحرام من أدائها مناسك العمرة وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا