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"قصص متفوتكش".. الزمالك يهمش زيزو.. نيولوك جوارديولا.. وبيراميدز يكشف عن صفقة بالخطأ

11:23 ص الإثنين 28 يوليه 2025
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    نيولوك بيب جوارديولا (4)
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    نيولوك بيب جوارديولا (1)
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    نيولوك بيب جوارديولا (2)
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    نيولوك بيب جوارديولا (5)
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    عماد متعب مع أسرته
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    تمارا ابنة عماد متعب مع ديفيد بيكهام
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    تمارا ابنة عماد متعب مع أرسين فينجر
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    تمارا ابنة عماد متعب مع رونالدو الظاهرة
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    تمارا ابنة عماد متعب (3)
  • عرض 20 صورة
    تمارا ابنة عماد متعب (2)
  • عرض 20 صورة
    تمارا ابنة عماد متعب (4)
  • عرض 20 صورة
    تمارا ابنة عماد متعب (1)
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    الصورة الأصلية التي نشرها حساب الزمالك وتم حذف زيزو منها
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    منشور الزمالك للترويج لمباراة الأهلي
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    مرموش يورج لقميص السيتي الجديد (6)
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    بريان مبيومو
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    راموس (4) (1) (1) (1)
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    ستوري عبد المنصف
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    زوجة محمد النني الثانية
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شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث أثار الحساب الرسمي لنادي الزمالك الجدل بعد حذف زيزو من إحدى صور الفريق، بينما ظهر بيب جوارديولا بمظهر جديد.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

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