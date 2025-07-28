رغم عدم الإعلان.. لاعب برشلونة السابق يظهر في معسكر النصر (صورة)

كتب - محمد القرش:

انتشرت صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيها جواو فيليكس لاعب برشلونة وتشيلسي السابق في معسكر نادي النصر السعودي.

وجاء ذلك، بعد التقارير الصحفية التي ربطت اسم اللاعب البرتغالي بالانتقال للنصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت التقارير أن النادي السعودي سيدفع مبلغ 30 مليون يورو (26.2 مليون جنيه إسترليني؛ 35.2 مليون دولار) كرسوم مقدمة، مع إضافات ترفع القيمة الإجمالية إلى 50 مليون يورو.

وحتى الآن، لم يعلن نادي النصر عن التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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