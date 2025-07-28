احتفل عماد متعب لعبد ميلاد ابنته تمارا، والتي تمت عامها الثاني عشر أمس الأحد.

وفي منشور مشترك عبر منصة "إنستجرام" نشرت يارا نعوم وعماد متعب صور لابنتهما جمعتها مع رونالدو الظاهرة وديفيد بيكهام، بجانب تهنئه جاءت كالتالي: "يا حبيبتي، طفلتنا الأولى، اليوم بلغتِ الثانية عشرة".

وأضاف: "قبل اثني عشر عامًا، تغيرت حياتنا بشكل ساحر، ففي ذلك اليوم أتيتِ إلى العالم وكوّنتِ لنا عائلة، لا توجد كلمات كافية لوصف ما تعنيه لنا".

وواصل: "أنتِ حقًا فريدة من نوعها، طيبة القلب، قوية الإرادة، فضولية لا حدود لها، ومليئة بالنعمة، تحملين قوة هادئة وشرارة تضيء كل مكان تدخلينه".

وزاد: "شكرًا لكِ على كونكِ أنتِ تمامًا، على عناقكِ، أفكاركِ، نكاتك المرحة، أحلامكِ، وقلبكِ".

وأتم: "استمري في الحلم الكبير، الحب العميق، والتألق كما أنتِ، العالم أفضل لأنكِ فيه، ونحن أيضًا نحبكِ بلا حدود، دائمًا وإلى الأبد، عيد ميلاد سعيد يا تموتومي".