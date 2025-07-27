زوجة محمد النني الثانية تنشر صورًا بملابس الإحرام من الكعبة وتعلق

كتب- نهى خورشيد:

شاركت زوجة محمد النني الثانية صورًا بملابس الإحرام من أدائها مناسك العمرة وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت حنان على الصور:"مساؤكم سعيد".

يذكر أن حنان بلوجر مغربية وأعلنت زواجها من محمد النني لاعب نادي الجزيرة الإماراتي الحالي منذ أيام.

وانتقل محمد النني لاعب منتخب مصر من نادي أرسنال إلى نادي الجزيرة الإماراتي في يوليو 2024 بعد فترة إعارة قضاها مع نادي بشكتاش التركي.