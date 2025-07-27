كتب - محمد القرش:

أثار بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما ظهر بمظهر جديد قبل موسم 2025/26.

وانتشرت صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت المدرب الإسباني بشارب "شنب" على غير العادة، أثناء زيارته لمركز الرعاية الصحية المتخصص "موناركا كلينيك" في برشلونة.

ويختتم مانشستر سيتي استعدادات الموسم الجديد 2025/26 عندما يلاقي باليرمو يوم 9 من شهر أغسطس المقبل.

ويستهل السيتي مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز، ضد ولفرهامبتون يوم 16 أغسطس 2025.

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