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"شنب" جوارديولا يثير الجدل بـ 5 صور باللوك الجديد (صور)

09:34 م الأحد 27 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نيولوك بيب جوارديولا (2)
  • عرض 5 صورة
    نيولوك بيب جوارديولا (1)
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كتب - محمد القرش:

أثار بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدما ظهر بمظهر جديد قبل موسم 2025/26.

وانتشرت صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت المدرب الإسباني بشارب "شنب" على غير العادة، أثناء زيارته لمركز الرعاية الصحية المتخصص "موناركا كلينيك" في برشلونة.

ويختتم مانشستر سيتي استعدادات الموسم الجديد 2025/26 عندما يلاقي باليرمو يوم 9 من شهر أغسطس المقبل.

ويستهل السيتي مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز، ضد ولفرهامبتون يوم 16 أغسطس 2025.

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بيب جوارديولا جوارديولا شنب جوارديولا مانشستر سيتي السيتي الدوري الإنجليزي
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