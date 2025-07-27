كتب- نهى خورشيد:

شاركت زوجة عمرو السولية نجم الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي صورًا من قضائها العطلة الصيفية على شاطيء البحر

وعلقت هدير مندور زوجة نجم خط الوسط: "وجه شاطيء مستريح" تعبيرًا عن سعادتها على شاطيء البحر.

يذكر أن هدير مندور تدعم عمرو السولية في مسيرته الرياضية دوما، حيث اعتادا مشاركة اللحظات الرومانسية والاحتفال بالبطولات التي حققها مع النادي الأهلي.