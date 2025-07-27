نجم الزمالك السابق يعتذر عن مزاملة شيكابالا في نادي ألو إيجيبت

كتب - محمد القرش:

اعتذر نجم الزمالك السابق، محمد عبد المنصف، عن مزاملة محمود عبد الرازق شيكابالا وعمر جابر في إدارة نادي أليو إيجيبت.

وكتب عبد المنصف عبر خاصية "ستوري بمنصة إنستجرام: "اتقدم بالاعتذار إلى ملاك وإدارة نادي ألو إيجيبت عن الاستمرار معهم".

وأضاف: "بعد أن تشرفت برشيحي ضمن الجهاز الفني لنادي ألو إيجيبت كمدير للكرة، وإذا اتقدم بالشكر للإدارة، وخاصة إلى اصدقائي محمود عبد الرازق شيكابالا وعمر جابر على هذا الترشيح".

وأتم حارس المرمى السابق: "أتمنى لهم النجاح والتوفيق في المرحلة المقبلة".

ويتولى محمود عبد الرازق "شيكابالا" منصب المدير الرياضي لنادي نيو جيزة "ألو إيجيبت سابقا"، ويتواجد عمر جابر أيضًا كأحد الأعضاء المنتدبين في الإدارة.

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