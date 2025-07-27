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أحمد فتوح يستعرض مشاركته في تدريبات الزمالك (صورة)

07:07 م الأحد 27 يوليه 2025
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    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    أحمد فتوح ومحمد صبحي من مباراة أبو قير للأسمدة
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    أحمد فتوح
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    أحمد فتوح من تدريبات الزمالك اليوم
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (3)
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (2)
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استعرض أحمد فتوح مشاركته في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد.

ونشر فتوح عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام" صورة من داخل ملعب تدريبات الزمالك.

وكان فريق الزمالك أنهى معسكره التدريبي استعدادا للموسم الجديد 2025/26، والذي أقيم في العاصمة الإدارية.

وخلال معسكر العاصمة الإدارية، خاض الفارس الأبيض ثلاث وديات، فاز على رع وديًا بهدف دون رد، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة، وخسر المباراة الأخيرة أمام وادي دجلة.

أحمد فتوح ياشرك ستوري من تدريباته بالزمالك (1)

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