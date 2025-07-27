4 صور لحفل عشاء بعثة بيراميدز في مطعم نصرت بإسطنبول

كتب- نهى خورشيد:

أقام المهندس ممدوح عيد، رئيس مجلس إدارة نادي بيراميدز، حفل عشاء لبعثة الفريق في أحد المطاعم الشهيرة بمدينة إسطنبول، وذلك عقب الفوز الودي على فريق قاسم باشا التركي، ضمن ثاني مباريات الفريق التحضيرية بمعسكره التحضيري استعداداً للموسم الجديد.

وسجل هدف فوز بيراميدز اليوم مروان حمدي في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب قاسم باشا، في إطار استعداداته لموسم مزدحم بالمشاركات المحلية والقارية والدولية، بعد تتويجه بلقب بطل قارة أفريقيا.

وشهد الحفل أجواء من البهجة والارتياح بين أفراد البعثة، في ظل حرص رئيس النادي على كسر روتين التدريبات اليومية والمباريات.