كتب- نهى خورشيد:

احتفلت سلمي صقر زوجة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعيد زواجهما الأول.

ونشرت سلمي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو بها العديد من الصور التى تجمع بينهما على أنغام أغنية هتفضل في قلبي، مع تعليق:"عيد زواج سعيد يا حياتي" مع الإشارة إلى اليوم 24 يوليو 2025.

وفي سياق آخر، تغادر بعثة الفريق ظهر غد الأحد مطار قرطاج الدولي متوجهة إلى القاهرة، وذلك عقب انتهاء المعسكر التحضيري الذي شهد تنفيذ برنامج بدني وتكتيكي متكامل، إلى جانب خوض مباراتين وديتين أمام فريقي الملعب التونسي والبنزرتي، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.