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"سنين هتعدي علينا عاشقين".. زوجة مروان عطية تحتفل بعيد زواجهما بهذه الطريقة

11:33 م السبت 26 يوليه 2025
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    مروان عطية وزوجته
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    زوجة مروان عطية
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    احتفال خاص من مروان عطية لزوجته (3)
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    مروان عطية وزوجته
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    احتفال مروان عطية مع زوجته بعيد ميلادها الخمسة وعشرين
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    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
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    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
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    مروان عطية وزوجته
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    زوجة مروان عطية من حفل تكريمه (2)
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    مروان عطية وزوجته على شاطيء البحر
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    مروان عطية وزوجته على شاطيء البحر
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
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    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
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    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
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    مروان عطية لاعب الأهلي وزوجته (1)
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    مروان عطية وزوجته في الإمارات
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    مروان عطية وزوجته في الإمارات
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    زوجة مروان عطية من حفل تكريمه (1)
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كتب- نهى خورشيد:

احتفلت سلمي صقر زوجة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعيد زواجهما الأول.

ونشرت سلمي عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو بها العديد من الصور التى تجمع بينهما على أنغام أغنية هتفضل في قلبي، مع تعليق:"عيد زواج سعيد يا حياتي" مع الإشارة إلى اليوم 24 يوليو 2025.

وفي سياق آخر، تغادر بعثة الفريق ظهر غد الأحد مطار قرطاج الدولي متوجهة إلى القاهرة، وذلك عقب انتهاء المعسكر التحضيري الذي شهد تنفيذ برنامج بدني وتكتيكي متكامل، إلى جانب خوض مباراتين وديتين أمام فريقي الملعب التونسي والبنزرتي، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.

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زوجة مروان عطية عيد زواج مروان عطية مروان عطية الأهلي
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