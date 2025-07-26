كتب- نهى خورشيد:

حرص نجوم الأهلى الراحلين على توجيه رسائل تهنئة إلى زمايلهم السابق النجم الفلسطيني وسام أبو على مهاجم القلعة الحمراء، بعد انتقاله إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي.

ونشر محمد عبدالمنعم مدافع الأهلى الأسبق، صورة لأبو على مع تعليق:" حظ سعيد يا أخي"، فيما كتب رامي ربيعة:"مبروك أخي، استمر".

بينما نشر عبدالقادر صورة تجمع بوسام مع تعليق:" حظ سعيد حبيبي".

في سياق متصل، وافق النادي الأهلي رسمياً على انتقال مهاجم الفريق الأول وسام أبو علي إلى صفوف نادي كولومبوس كرو الأمريكي، بعد مفاوضات مكثفة جرت خلال الفترة الماضية.

وأتمت إدارة التعاقدات بالأهلي كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة، بالتنسيق مع رابطة أندية الدوري الأمريكي، وفقًا للنظام المعمول به هناك، فيما خضع اللاعب للكشف الطبي تمهيدًا لتفعيل عقد انتقاله وبدء مشواره الجديد في الملاعب الأميركية.