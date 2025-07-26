"أرجوكم تبرعوا لهم".. سون يطالب بمساعدة الفلسطينيين (فيديو)

كتب - محمد القرش:

دعا سون هيونج مين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، إلى مساندة الفلسطينيين وسط أزمة نقص الطعام التي يعانون منها.

وقال سون خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لبرنامج الأغذية العالمي: "الكثير من العائلات والأطفال في فلسطين يعانون من الجوع الشديد".

وأضاف: "أواجه وأرفض الجوع في جميع أنحاء العالم، ودعم الكثير من العائلات بالطعام بمثابة منحهم الحياة".

وواصل: "تستطيع أن تنقذ حياة الكثيرين خلال منحهم الطعام في أماكن تعاني من الجوع الشديد

وأتم الجناح الكوري الجنوبي: "أفضل هدية يمكننا تقديمها لهم هي الطعام؛ أرجوكم تبرعوا لهم".

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