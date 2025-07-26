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زوجة النني الثانية تنشر صورا من أمام الكعبة وتوجه رسالة

09:31 م السبت 26 يوليه 2025
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كتب- نهى خورشيد:

نشرت البلوجر المغربية حنان، زوجة النجم المصري محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، صور من أمام الكعبة.

وشاركت حنان متابعيها الصورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام مع إيموجي دبلة وقلب.

كما كتب على الاستوري الخاصة بحسابها:"اللهم اني اشهدك اني قد عفوت وسامحت كل من ظلمني أو سبني أو شتمني أو اغتابني لوجهك الكريم اللهم لا تجعل في قلبي غلا لأي أحد ممن أساء الي في حضوري أو غيابي".

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زوجة النني الثانية زوجة النني محمد النني
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