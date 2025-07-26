كتب- نهى خورشيد:

شاركت ميرنا زوجة حسني عبدالربه نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، متابعيها بلقطات رومانسية جمعت بينهما خلال حفل كاظم الساهر في مدينة العلمين الجديدة.

ونشرت ميرنا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الصور مع تعليق:"يوم لا يُنسى، كنت متحمسة للغاية لحضور هذا الحفل، قيصر الغناء العربي كاظم الساهر".

وأضافت:"وقولنا كده كده أن كل ما هو قيصر جميل، أحبك".