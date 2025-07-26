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"كل ما هو قيصر جميل".. زوجة حسني عبدالربه تتغزل به بصور رومانسية في العلمين

08:53 م السبت 26 يوليو 2025
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    ميرنا زوجة حسني عبدالربه
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كتب- نهى خورشيد:

شاركت ميرنا زوجة حسني عبدالربه نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، متابعيها بلقطات رومانسية جمعت بينهما خلال حفل كاظم الساهر في مدينة العلمين الجديدة.

ونشرت ميرنا عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الصور مع تعليق:"يوم لا يُنسى، كنت متحمسة للغاية لحضور هذا الحفل، قيصر الغناء العربي كاظم الساهر".

وأضافت:"وقولنا كده كده أن كل ما هو قيصر جميل، أحبك".

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زوجة حسني عبد ربه حسني عبد ربه ميرنا أبو الغيط القيصر
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