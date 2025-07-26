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14 صورة لمروان عطية وزوجته في حفل بالساحل الشمالي

08:31 م السبت 26 يوليه 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    مروان عطية وتامر حسني
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    زوجته مروان عطية (8)
  • عرض 13 صورة
    زوجته مروان عطية
  • عرض 13 صورة
    مروان عطية وزوجته (7)
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    زوجته مروان عطية (6)
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    زوجته مروان عطية (5)
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    زوجته مروان عطية (3)
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    زوجته مروان عطية (4)
  • عرض 13 صورة
    زوجته مروان عطية (2)
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    زوجته مروان عطية (1)
  • عرض 13 صورة
    زوجته مروان عطية (7)
  • عرض 13 صورة
    مروان عطية.
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كتب- نهى خورشيد:

شارك الثنائي مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وزوجته سلمى صقر متابعيهم بعدد من الصور خلال حضورهم حفلة تامر حسني والتى أقيمت بالساحل الشمالي.

ونشرت سلمي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" مجموعة من الصور لها قبل بدء الحفل على أنغام أغنية "هو ده بقي".

فيما نشر مروان 3 صور من بينهما صورة تجمعه بالفنان تامر حسني.

وفي سياق متصل، وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء إلى فندق الإقامة في العاصمة التونسية، مساء اليوم، بعد ختام المعسكر الإعدادي الخارجي الذي أُقيم بمدينة طبرقة ضمن التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تغادر البعثة ظهر غد الأحد من مطار قرطاج الدولي عائدة إلى القاهرة، وذلك بعد تنفيذ برنامج بدني وخططي مكثف، تخلله خوض مباراتين وديتين، فاز خلالهما الفريق على الملعب التونسي بنتيجة 4-1، ثم حقق انتصارًا عريضًا على البنزرتي بخماسية نظيفة

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زوجة مروان عطية حفل تامر حسني الأهلي مروان عطية سلمى صقر
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