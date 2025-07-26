بصورة مع تامر حسني.. مروان عطية يستعرض إجازته في الساحل الشمالي

نشر مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صور أثناء قضائه فترة الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.

وظهر مروان في الصور مع المطرب المصري تامر حسني، حيث حرص لاعب الأهلي على حضور إحدى الحفلات في الساحل.

وأقام فريق الأهلي معسكر في دولة تونس، استعدادا للموسم الجديد 2025/26، والذي تغيب عنه مروان بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن تغادر البعثة ظهر غدٍ الأحد من مطار قرطاج الدولي إلى القاهرة، عقب ختام المعسكر الذي نفذ خلاله اللاعبون برنامجا بدنيا وخططيا متكاملا، بالإضافة إلى خوض مباراتين وديتين مع فريقي الملعب التونسي والبنزرتي.