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محمد إبراهيم يستمتع بأجواء الصيف مع أسرته

08:50 ص السبت 26 يوليو 2025
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    نجل محمد إبراهيم.
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    محمد إبراهيم وزوجته في المصيف (4)
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    محمد إبراهيم وزوجته في المصيف (6)
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القاهرة-مصراوي:

استغل محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي حاليا والزمالك سابقا، عطلته للاستماع بـ"المصيف"، قبل انطلاق الموسم المقبل.

واستمتع محمد إبراهيم بعطلته الصيفية، على شاطئ أحد البحار، رفقة زوجته وأبنائه.

ونشرت زوجة اللاعب صورا لهم أثناء قضاء عطلتهم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

جدير بالذكر أن قرعة الموسم الجديد من الدوري المصري 2025-2026، تقام في الثالثة عصر غدا الأحد 27 يوليو.

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محمد إبراهيم محمد إبراهيم وزوجته في المصيف الزمالك
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