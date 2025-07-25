"قصص متفوتكش".. وفاة أسطورة المصارعة.. وفتوح يثير الجدل من جديد

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث توفى هالك هوجان عن عمر يناهز 71 إثر أزمة قلبية، وأثار أحمد فتوح الجدل من جديد.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

"بطل خارق و3 زيجات".. 10 معلومات عن أسطورة المصارعة هالك هوجان

تلقت الساحة الرياضية وبالتحديد عشاق ومحبي المصارعة حول العالم، نبأ صادم بـ وفاة الأسطورة هالك هوجان عن عمر يناهز 71 إثر أزمة قلبية مفاجئة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

12 موهبة مصرية على الأراضي الإنجليزي

وقع الثنائي المصري كريم أحمد وكاميرون إسماعيل أو عقد إحترافي لهما مع ليفربول وأرسنال منذ أيام قليلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

25 صورة لنجوم الأهلي والزمالك مع زوجاتهم في المصيف

يستمتع نجوم الأهلي والزمالك بفترة الإجازة الصيفية الحالية، في ظل توقف منافسات الدوري المصري، حيث قرر العديد منهم استغلال هذا الوقت لقضائه مع أسرهم، بعيدًا عن ضغوط المباريات والتدريبات اليومية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لعبت لفريق ولاد ولبت نداء فلسطين.. حكاية أحلام نصر لاعبة الأهلي؟

في منطقة آرلوف السويدية، كانت تركض طفلة صغيرة في السادسة من عمرها خلف الكرة، وكأن الشغف تجاه تلك اللعبة ولد معها، لتقرر والدتها تحقيق حلم ابنتها رغم الصعوبات التي قد تواجه فتاة عربية تمارس مثل تلك اللعبة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد عمي تعبان.. فتوح يوضح حقيقة جديدة مثيرة للجدل "فرح أختي"

أثار أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجدل في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، وذلك نشر صورة جديدة له في إحدى المناسبات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ترامب ينعي المصارع هوجان بعد وفاته: "صديقًا عزيزًا"

نعى دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، المصارع الأسطوري هالك هوجان، الذي توفي الخميس، اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك عن عمر يناهز الـ71 عامًا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل سام مرسي.. أبرز 16 لاعبًا مصريًا تألقوا في الدوري الكويتي

بانضمامه مؤخرًا إلى نادي الكويت الكويتي، يواصل سام مرسي، نجم منتخب مصر السابق، سلسلة حضور اللاعبين المصريين في ملاعب الدوري الكويتي، ليضيف اسمه إلى قائمة طويلة من النجوم الذين تركوا بصمات بارزة في الكرة الكويتية عبر العقود الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

6 صور لزوجة محمد عواد على شاطيء البحر في المصيف

نشرت حنين خالد زوجة النجم محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر صورًا جديدة لها خلالها تواجدها بأحد الشواطئ.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"استثمارات فاشلة وطلاق".. حكايات إفلاس نجوم إنجلترا بعد الاعتزال

يجد عدد كبير من نجوم كرة القدم حول العالم بعد الاعتزال وترك عالم الساحرة المستديرة، أنفسهم في مواجهة الإفلاس رغم الثروات الطائلة التي جمعوها خلال مسيرتهم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اللعب مع الجنس الآخر.. الاتحاد الإنجليزي يفرض نظاماً جديداً لتطوير الكرة النسائية

أشارت الدراسات التى أجريت على بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات 2025، أن أغلب لاعبات منتخب إنجلترا لعبن كرة القدم في فرق مختلفة "أي مع فتيان"، وهو الأمر الذي ساهم بعد ذلك في تطورهن الفني والبدني، بجانب التكييف مع وتيرة اللعب الأسرع.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا