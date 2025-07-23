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4 صور من تدافع جماهير هونج كونج نحو محمد صلاح

11:12 م الأربعاء 23 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    تدافع جماهير هونج كونج للحصول على توقيع محمد صلاح 3
  • عرض 4 صورة
    تدافع جماهير هونج كونج للحصول على توقيع محمد صلاح
  • عرض 4 صورة
    تدافع جماهير هونج كونج للحصول على توقيع محمد صلاح 2
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كتب - نهى خورشيد

شهد معسكر ليفربول الإعدادي والمقام حالياً في هونج كونج إقبالاً جماهيرياً ضخماً على النجم المصري محمد صلاح، والذي نال ترحيباً كبيراً من مشجعي الريدز في آسيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من تدافع جماهير ليفربول في هونج كونج للحصول على توقيع صلاح والتقاط الصور التذكارية معه.

وكان الفريق الكروي بنادي ليفربول الإنجليزي خاض تدريباته اليوم الأربعاء على حديقة "كاي تاك الرياضية"، المجاورة لملعب المواجهة المقبلة أمام ميلان.

ويستعد ليفربول لمواصلة تحضيراته للموسم الجديد بخوض وديتين خلال جولته الآسيوية، إذ يلاقي ميلان يوم 26 يوليو على ملعب كاي تاك في هونج كونج، قبل أن يواجه فريق يوكوهاما مارينوس يوم 30 يوليو على ملعب نيسان في اليابان.

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ليفربول هونج كونج محمد صلاح
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