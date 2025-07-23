"على اليخت".. 4 صور من الإجازة الصيفية لـ رونالدو وجورجينا

كتب - نهى خورشيد

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، صوراً جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من إجازته الصيفية مع حبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريجز.

وكانت إدارة النصر السعودي نجحت في الحفاظ على خدمات الدون، بعد إعلانها التجديد معه لمدة موسمين إضافيين حتى 2027.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي النصر أنهى منافسات الموسم الرياضي المنقضي، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، برصيد 82 نقطة.