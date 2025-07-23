مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

أرسنال

1 0
14:30

ميلان

مباريات ودية -أندية

المصري

1 2
20:00

النجم الساحلى

جميع المباريات

إعلان

"على اليخت".. 4 صور من الإجازة الصيفية لـ رونالدو وجورجينا

10:13 م الأربعاء 23 يوليه 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رونالدو وجورجينا (2)
  • عرض 4 صورة
    رونالدو وجورجينا (4)
  • عرض 4 صورة
    رونالدو وجورجينا (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، صوراً جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" من إجازته الصيفية مع حبيبته عارضة الأزياء جورجينا رودريجز.

وكانت إدارة النصر السعودي نجحت في الحفاظ على خدمات الدون، بعد إعلانها التجديد معه لمدة موسمين إضافيين حتى 2027.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بنادي النصر أنهى منافسات الموسم الرياضي المنقضي، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن، برصيد 82 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو النصر السعودي إنستجرام كريستيانو رونالدو جورجينا رودريجز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية
الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)