القاهرة-مصراوي:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها خروج حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق من المستشفى، وانتقال إبراهيم عادل إلى الجزيرة الإماراتي، إضافة إلى دفاع شقيقة النني عن زوجته الثانية.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

شقيقة النني تدافع عن زوجته الثانية.. والأخيرة ترد

أثار محمد النني لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي الجدل، بعد انتشار خبر زواجه للمرة الثانية منذ أسابيع.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

في 30 يومًا.. ملفات وصفقات حسمها جون إدوارد للزمالك (كشف حساب)

يتصدر جون إدوارد المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حديث الجماهير في الفترة الماضية، وذلك بعدما تولي منصبه بالقلعة البيضاء في 20 يونيو الماضي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الزمالة السوداني إلى الكونفدرالية.. قصة ناد تأسس حبًا في الزمالك

انتزع نادي الزمالة السوداني بطاقة تأهله إلى منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل، بعدما حسم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السوداني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"سنة الحياة".. لاعب الأهلي السابق يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن باسم علي لاعب الأهلي ومودرن سبورت ومنتخب مصر السابق، اعتزاله كرة القدم رسميا، مشيرا إلى أنه يعتز بالمساهمة في تأهل المقاولون العرب إلى الدوري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"طب وهندسة واقتصاد وعلوم سياسية".. كليات لاعبي الكرة في مصر

ترتبط الصورة الذهنية للجماهير عن لاعبي الكرة المصرية بالتراجع الدراسي لهم ولكن ليس الجميع كذلك فمنهم استطاع النجاح في الجانبين الدراسي والمهني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

من القاهرة إلى أبو ظبي.. الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع إبراهيم عادل

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي ضم إبراهيم عادل للفريق الأول لكرة القدم، قادما من بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

صلاح 52% وإكرامي 98%.. أبرز مجاميع لاعبي كرة القدم في الثانوية العامة

نتائج الثانوية العامة لا تمثل شيئا في عالم كرة القدم، حيث تواجد العديد من اللاعبين البارزين أصحاب النتائج الضعيفة في تلك المرحلة الدراسية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

زيزو: لم أشعر بأنني غريب عن أجواء الأهلي.. وأشعر براحة نفسية منذ اليوم الأول

أكد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أن الأجواء مثالية في معسكر الإعداد الخارجي الذي يخوضه الفريق في تونس، لافتا إلى أن اللاعبين في حالة معنوية مرتفعة، وهناك شغف كبير لدى الجميع لبدء موسم قوي، يسعى خلاله الفريق للفوز بكل البطولات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

استشهاد لاعب فلسطيني أثناء انتظار المساعدات الإنسانية

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن استشهاد إسماعيل أبو دان لاعب نادي التفاح.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

حسن شحاتة يغادر المستشفى بعد إجراء عملية جراحية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، مغادرة حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

من بيروت للبرازيل.. 5 أندية تحمل اسم الزمالك حول العالم

شهدت الساعات الماضية، تأهل زمالك جديد إلى الكونفدرالية الأفريقية، وهو نادي الزمالة السوداني، الذي حسم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السوداني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

درس حصوله على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي

كشف مقدم البرامج أحمد شوبير، مفاجأة بشأن انضمام الفلسطيني وسام أبو علي إلى الأهلي، في نوفمبر الماضي 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.