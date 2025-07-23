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ستوري نجوم كرة القدم.. عبدالله السعيد بـ"نيو لوك".. نجل مؤمن زكريا مع جنش.. وزفاف لاعب الزمالك السابق

01:00 ص الأربعاء 23 يوليه 2025
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    أحمد عاطف قطة يدعم غزة
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    حمدي علاء لاعب الزمالك السابق وزد الحالي يحتفل بعقد قرانه
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    حمدي علاء يحتفل بعقد قرانه
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    قصة شعر جديدة لعبدالله السعيد
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    كريستيانو رونالدو يستعرض عضلاته
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    لاعبة الأهلي نورا خالد تحتفل بحفل خطبتها
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    محمد رضا بوبو من تدريبات بيراميدز
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    حسام عبد المجيد من صالة الألعاب الرياضية
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    جنش ونجل مؤمن زكريا من تدريبات الاتحاد
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    محمد صلاح من تدريبات ليفربول
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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

احتفل حمدي علاء لاعب زد الحالي والزمالك السابق، بعقد قرانه ونشر صورته وزوجته عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، واحتفلت نورا خالد لاعبة سيدات الأهلي لكرة القدم، بخطبتها في حضور لاعبات الفريق وشادي محمد رئيس قطاع الكرة النسائية.

ونشر المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورته من تدريبات الريدز، فيما استعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي "عضلاته" عبر "إنستجرام".

وشارك حسام عبد المجيد مدافع الزمالك، متابعيه مقطع فيديو من صالة الألعاب الرياضية، فيما نشر محمد رضا "بوبو" لاعب بيراميدز صورته من تدريبات الأزرق من معسكر تونس.

ونشر محمود جنش حارس مرمى الاتحاد السكندري، صورته مع "مالك" نجل مؤمن زكريا من تدريبات الفريق، ونشر عبدالله السعيد لاعب الزمالك صورته بقصة شعر جديدة.

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