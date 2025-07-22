شقيقة النني تدافع عن زوجته الثانية.. والأخيرة ترد

أثار محمد النني لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي الجدل، بعد انتشار خبر زواجه للمرة الثانية منذ أسابيع.

وتعرضت الزوجة الثانية للنني والتي تُدعى "حنان" لهجوم حاد من الجماهير، بعد انتشار خبر زواجها من محمد.

وحرصت حبيبة شقيقة النني على الدفاع عن حنان، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام": "أهلا بيكم جميعا حتى من تمني لي الشر، الله يرزقكم نواياكم وأنا مش بزعل نهائيا من أي كلام وبتدخل أشوف كل مسدجتكم يا حبايبي".

وأضافت: "حبيت أوضح لكم نقطة بسيطة أن والله كل واحد حر في حياته وأن رأيكم غير مفيد وملهوش أي لازمة بالمرة، وكل واحد حر في حياته".

واختتمت: "هي فعلا إنسانة كويسة جدا ومحترمة ومؤدبة وبتحبنا أوي أوي وبتعمل حاجات تانيه كتير، مش لازم كل حاجه تتقال واحنا كلنا كويسين مع بعض، بحبك أوى يا حنونتي".

وعلى الجانب الآخر، قامت المغربية حنان بإعادة نشر "ستوري شقيقة النني وعلقت: "عمري بنوتي تدافع عني هههه، بحبك أوي، أنا ما رديت وقولت وقلت كفاية عليا حب ودعم زوجي وأهله الحلوين الطيبين".

وأتمت زوجة النني الثانية: "في ناس كانت عايشة دور الشفقة، مبروك عليهم الشفقة، وأنا مبروك عليا زوجي والحسنات اللي جت من وراء سوء الظن وكلام قليل الأصل والتربية".