مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

شقيقة النني تدافع عن زوجته الثانية.. والأخيرة ترد

07:17 م الثلاثاء 22 يوليو 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (2)
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (5)
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (6)
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (1)
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (4)
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (3)
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (2)
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (4)
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (1)
  • عرض 16 صورة
    النني وزوجته الثانية
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (6)
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (7)
  • عرض 16 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (8)
  • عرض 16 صورة
    ستوري زوجة النني
  • عرض 16 صورة
    ستوري حبيبة شقيقة محمد النني
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أثار محمد النني لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي الجدل، بعد انتشار خبر زواجه للمرة الثانية منذ أسابيع.

وتعرضت الزوجة الثانية للنني والتي تُدعى "حنان" لهجوم حاد من الجماهير، بعد انتشار خبر زواجها من محمد.

وحرصت حبيبة شقيقة النني على الدفاع عن حنان، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام": "أهلا بيكم جميعا حتى من تمني لي الشر، الله يرزقكم نواياكم وأنا مش بزعل نهائيا من أي كلام وبتدخل أشوف كل مسدجتكم يا حبايبي".

وأضافت: "حبيت أوضح لكم نقطة بسيطة أن والله كل واحد حر في حياته وأن رأيكم غير مفيد وملهوش أي لازمة بالمرة، وكل واحد حر في حياته".

ستوري حبيبة شقيقة محمد النني

واختتمت: "هي فعلا إنسانة كويسة جدا ومحترمة ومؤدبة وبتحبنا أوي أوي وبتعمل حاجات تانيه كتير، مش لازم كل حاجه تتقال واحنا كلنا كويسين مع بعض، بحبك أوى يا حنونتي".

وعلى الجانب الآخر، قامت المغربية حنان بإعادة نشر "ستوري شقيقة النني وعلقت: "عمري بنوتي تدافع عني هههه، بحبك أوي، أنا ما رديت وقولت وقلت كفاية عليا حب ودعم زوجي وأهله الحلوين الطيبين".

وأتمت زوجة النني الثانية: "في ناس كانت عايشة دور الشفقة، مبروك عليهم الشفقة، وأنا مبروك عليا زوجي والحسنات اللي جت من وراء سوء الظن وكلام قليل الأصل والتربية".

ستوري زوجة النني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النني زوجة محمد النني زواج النني زوجة النني الثانية شقيقة النني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ننشر أسماء أوائل الثانوية العامة 2025.. 36 طالبًا بكافة الشُعب .
بعد اعتمادها من الوزير.. رابط موقع وزارة التعليم لإعلان نتائج الثانوية العامة 2025