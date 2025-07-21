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"أنا آسف".. النني يعلن إغلاق حسابه على إنستجرام

03:22 م الإثنين 21 يوليه 2025
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  • عرض 14 صورة
    محمد النني
  • عرض 14 صورة
    محمد النني
  • عرض 14 صورة
    النني
  • عرض 14 صورة
    النني
  • عرض 14 صورة
    محمد النني
  • عرض 14 صورة
    محمد النني
  • عرض 14 صورة
    النني مع فريق الجزيرة
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    محمد النني
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    النني
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    محمد النني 1
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    النني من تدريبات منتخب مصر
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    محمد النني
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    محمد النني
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كتب - محمد القرش:

أعلن محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، إغلاق حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" دون إبداء أسباب.

وفي "ستوري" عبر منصة إنستجرام، كتب النني: "أنا آسف، هقفل الإنستجرام بتاعي فترة وإن شاء الله هرجع لكم قريب والله".

وأضاف: "بالله عليكم محدش يقعد يقول هو حصل ومحصلش إيه، أنا بس مشغول شوية الأيام دي مع النادي ومش عايز حاجة تشغلني، وشكرا".

يُذكر أن النني انضم لفريق الجزيرة الإماراتي في موسم 2024/25 قادما من أرسنال، في صفقة انتقال حر.

النني يغلق حسابه بإنستجرام

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