"أنا آسف".. النني يعلن إغلاق حسابه على إنستجرام

كتب - محمد القرش:

أعلن محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، إغلاق حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" دون إبداء أسباب.

وفي "ستوري" عبر منصة إنستجرام، كتب النني: "أنا آسف، هقفل الإنستجرام بتاعي فترة وإن شاء الله هرجع لكم قريب والله".

وأضاف: "بالله عليكم محدش يقعد يقول هو حصل ومحصلش إيه، أنا بس مشغول شوية الأيام دي مع النادي ومش عايز حاجة تشغلني، وشكرا".

يُذكر أن النني انضم لفريق الجزيرة الإماراتي في موسم 2024/25 قادما من أرسنال، في صفقة انتقال حر.

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