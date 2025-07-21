حسام حسن يستمتع بإجازته الصيفية في الإسكندرية (صور)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صور لحسام حسن مدرب منتخب مصر، أثناء قضائه فترة إجازته الصيفية.

وظهر حسام حسن في الصور مرتديا شورت أبيض وقميص "أخضر ليموني"، حيث حرص على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور.

ومن جانبه، تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب خلال الفترة من يوم 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

اقرأ أيضًا:

جميع انتقالات الدوري السعودي "روشن" الصيفية 2025

تفوق على رونالدو.. الكشف عن سعر صلاح وهالاند في فانتازي الدوري الإنجليزي

