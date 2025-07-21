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حسام حسن يستمتع بإجازته الصيفية في الإسكندرية (صور)

02:37 م الإثنين 21 يوليو 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    حسام حسن يلتقط الصور مع المعجبين في الاسكندرية (1)
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تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صور لحسام حسن مدرب منتخب مصر، أثناء قضائه فترة إجازته الصيفية.

وظهر حسام حسن في الصور مرتديا شورت أبيض وقميص "أخضر ليموني"، حيث حرص على التقاط الصور التذكارية مع الجمهور.

ومن جانبه، تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب خلال الفترة من يوم 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

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حسام حسن منتخب مصر مدرب منتخب مصر حسام حسن يستمتع بإجازته الإسكندرية
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