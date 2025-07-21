كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، حديث الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة، وذلك على خلفية أزمة رحيله عن صفوف القلعة الحمراء.

ويخوض وسام اللاعب تدريبات خاصة رفقة اللاعبين المستبعدين من معسكر النادي الأهلي رفقة رضا سليم وامام عاشور ومصطفى مخلوف.

ونشر إمام عاشور، لاعب خط وسط النادي الأهلي، صورة له رفقة اللاعبين المستبعدين من المعسكر، وظهر فيها وسام أبو علي متخفيًا.

حيث وقف اللاعب خلف اللاعبين، ولم يظهر سوى نصف وجهه، كما تغاضى إمام عاشور عن الاشارة له في الصور، بخلاف اللاعبين الـ4 الأخرين الذي ذكرهم في الستوري الخاص به.